Александр Хаванов: "Могу только похвалить тренерский штаб сборной России за выступление на Кубке мира"

– Видя все игры вживую, я могу только похвалить тренерский штаб сборной России за выступление на Кубке мира, – подчеркнул Хаванов. – В моем понимании одна из основных задач тренерского штаба – сделать команду. И команда была. Я видел, как боролись защитники, как Овечкин ложился под шайбу. В этом большая заслуга тренеров. Когда команда играет самоотверженно и с большой самоотдачей, большего от них требовать сложно. Понятно, что всем нам хочется гораздо большего с точки зрения результата, но на турнирах высокого уровня хотеться может все что угодно. Чтобы достичь этого результата, должно произойти очень многое. И если бы сборная России смотрелась хуже всех, то, может, и можно было бы высказывать какие-то претензии игрокам или тренерам. Но те же самые чехи, финны, американцы или даже шведы не продемонстрировали того, что показала сборная России, игроки которой сделали все для победы. (Марат САФИН)