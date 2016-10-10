Александр Хаванов: "Могу только похвалить тренерский штаб сборной России за выступление на Кубке мира"

Бывший игрок сборной России и клубов НХЛ, ныне телекомментатор и постоянный эксперт "СЭ" Александр Хаванов подводит итоги Кубка мира, отмечает самые заметные события сентября в КХЛ и называет главную интригу предстоящего сезона в Национальной хоккейной лиге

– Видя все игры вживую, я могу только похвалить тренерский штаб сборной России за выступление на Кубке мира, – подчеркнул Хаванов. – В моем понимании одна из основных задач тренерского штаба – сделать команду. И команда была. Я видел, как боролись защитники, как Овечкин ложился под шайбу. В этом большая заслуга тренеров. Когда команда играет самоотверженно и с большой самоотдачей, большего от них требовать сложно. Понятно, что всем нам хочется гораздо большего с точки зрения результата, но на турнирах высокого уровня хотеться может все что угодно. Чтобы достичь этого результата, должно произойти очень многое. И если бы сборная России смотрелась хуже всех, то, может, и можно было бы высказывать какие-то претензии игрокам или тренерам. Но те же самые чехи, финны, американцы или даже шведы не продемонстрировали того, что показала сборная России, игроки которой сделали все для победы. (Марат САФИН)

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