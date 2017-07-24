Александр Георгиев: "Согласен, что чемпионат Финляндии - "лига мужиков"

Голкипер Александр Георгиев, подписавший контракт с "Рейнджерс", в интервью "СЭ" назвал плюсы игры в чемпионате Финляндии. Хоккеист отметил, что в каждой команде есть люди, не один год поигравшие в НХЛ.

– Нападающий "Ванкувера" Николай Голдобин, когда выступал в финском чемпионате, назвал его "лигой мужиков". Разделяете такое мнение?

– Полностью согласен, – сказал Геориев. – Очень серьезно и хорошо организованная лига – и взрослая и молодежная. Тут везде и повсюду профессионалы, многие люди играли с успехом в НХЛ и знают, как все должно быть организовано. В клубах доверяют молодым, всем хочется воспитать хоккеиста, который будет выступать на самом высоком уровне. Создан отличный микс молодежи и опытных, мастеровитых игроков. И главное, там нет никаких лимитов. Если ты будешь готов, то будешь играть независимо ни от чего.

– Вы как-то упоминали, что в ТПС на должности точильщика коньков работает олимпийский призер. Это так?

– Да, это знаменитый в прошлом игрок, особенно известный в Финляндии – Аки-Петтери Берг. Он серебряный и бронзовый призер олимпийских игр. Если не ошибаюсь, у него девять полных сезонов в НХЛ. Там повсюду вокруг тебя бывшие энхаэловцы. Как я уже говорил, Фредрик Норенна тренер вратарей, Нииттимяки генеральный менеджер клуба. Саку Койву (владелец команды. – Прим. "СЭ") – очень влиятельный и значимый человек для клуба. (Дмитрий ГРОШЕВ)

Полное интервью Александра Георгиева