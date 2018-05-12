Алекс Киллорн: "Порой за "Вашингтоном" мы просто не успевали"

Форвард "Тампа-Бэй" Алекс Киллорн прокомментировал поражение своей команды в первом матче финальной серии Восточной конференции плей-офф НХЛ от "Вашингтона" со счетом 2:4. По мнению Киллорна, его команда не смогла поддержать высокий темп, заданный соперником.

– Надо отдать им должное, они играли быстро, мы за ними порой просто не успевали, – цитирует официальный сайт НХЛ Киллорна. – Они действительно играли хорошо, но мы проводили матч дома, поэтому не должны были им позволить действовать таким образом.