Агент Ягра обсудит с "Флоридой" новый контракт хоккеиста

Генеральный менеджер "Флориды" Дэйл Таллон встретится с агентом нападающего Яромира Ягра Петром Свободой, сообщает официальный сайт НХЛ. Переговоры о новом контракте хоккеиста пройдут в мае, во время чемпионата мира-2017. 1 июля Ягр может стать неограниченно свободным агентом.

- Вопрос в том, что лучше для самого Ягра, - сказал Таллон. - Яромир искренний и умный парень. Первый вопрос: хочет ли он дальше играть? Второй вопрос: сможем ли мы прийти к соглашению, имеющему смысл для нас обоих?

Ягр защищает цвета "Флориды" с 2015 года. В минувшем сезоне он набрал 46 (16+30) очков в 82 матчах регулярного чемпионата и вышел на второе место по числу очков в лиге (1914).