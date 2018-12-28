49 сэйвов Худобина помогли "Далласу" обыграть "Нэшвилл"

"Нэшвилл" на своем льду уступил "Далласу" в матче регулярного чемпионата НХЛ (0:2). "Предаторз" потерпел пятое поражение кряду.

Российский голкипер "Старз" Антон Худобин отразил все 49 бросков по своим воротам. Его признали первой звездой встречи.

Другие российские игроки "Далласа" Александр Радулов, Денис Гурьянов и Валерий Ничушкин очков не набрали.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нэшвилл" - "Даллас" - 0:2 (0:1, 0:1, 0:0)

Голы: Питлик - 5 (Факса, Линделл), 7:20 - 0:1. Янмарк - 3, 31:09 - 0:2.

Вратари: Ринне - Худобин.

Штраф: 6 - 6.

Броски: 49 (12+19+18) - 30 (13+6+11).

Наши: - - Гурьянов (10.24/1/0), Ничушкин (10.28/0/0), Радулов (18.28/3/0).

28 декабря. Нэшвилл. Bridgestone Arena.