4 очка Малкина и гол Кучерова. Лучшие моменты этой ночи в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде обыграть "Рейнджерс" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 4 (1+3) очка, а его шайба стала победной в овертайме.
Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча против "Нью-Джерси". Россиянин забил свой 8-й гол в этом сезоне.
Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников забросил свою третью в сезоне шайбу с передачи Кучерова.
Две голевые передачи отдал защитник "Молний" Михаил Сергачев.
Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в сезоне в ворота "Питтсбурга".
Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча против "Оттавы". Отметим, что для россиянина этот гол – первый за клуб. Всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.
Форвард "Коламбуса" Артемий Панарин сделал 7-ю результативную передачу в этом сезоне в матче с "Виннипегом" (5:2).
Защитник "Нэшвилла" Алексей Емелин набрал первые очки в сезоне - россиянин отдал две передачи в игре с "Колорадо" (4:1).
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