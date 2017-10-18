4 очка Малкина и гол Кучерова. Лучшие моменты этой ночи в НХЛ

Нападающий "Питтсбурга" Евгений Малкин помог своей команде обыграть "Рейнджерс" (5:4 ОТ) в матче регулярного чемпионата НХЛ. Россиянин набрал 4 (1+3) очка, а его шайба стала победной в овертайме.

Нападающий "Тампа-Бэй" Никита Кучеров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча против "Нью-Джерси". Россиянин забил свой 8-й гол в этом сезоне.

Нападающий "Тампа-Бэй" Владислав Наместников забросил свою третью в сезоне шайбу с передачи Кучерова.

Две голевые передачи отдал защитник "Молний" Михаил Сергачев.

Форвард "Рейнджерс" Павел Бучневич забросил свою первую шайбу в сезоне в ворота "Питтсбурга".

Нападающий "Ванкувера" Александр Бурмистров отметился заброшенной шайбой во втором периоде матча против "Оттавы". Отметим, что для россиянина этот гол – первый за клуб. Всего в этой встрече он набрал 2 (1+1) очка.