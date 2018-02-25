4 очка Кузнецова и дубль Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов за 18 минут 52 секунды набрал 4 (1+3) очка. Александр Овечкин за 18 минут 53 секунды забросил 2 шайбы, сделав 11 бросков по воротам. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет 1 результативную передачу, отыграв 23 минуты 50 секунд.

В еще одном матче "Детройт" обыграл "Каролину" - 3:1.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Вашингтон" - "Баффало" - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)

Голы: КУЗНЕЦОВ - 17 (Коннолли, ОРЛОВ), 0:50 - 1:0. Бураковски - 8 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 33:20 - 2:0. Райнхарт - 14 (Нельсон), 40:14 - 2:1. ОВЕЧКИН - 37 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 50:13 - 3:1. Эллер - 14 (п.в., Нисканен), 57:48 - 4:1. ОВЕЧКИН - 38 (Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 58:36 - 5:1.

Вратари: Грубауэр - Ленер (57:40 - 57:48).

Штраф: 4 - 2.

Броски: 36 (8+12+16) - 29 (9+9+11).

Наши: Овечкин (18:53/11/0), Кузнецов (18:52/4/3), Орлов (23:50/1/1) - Антипин (16:3/1/-1).

25 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.

"Детройт" - "Каролина" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)

Голы: Декейсер - 5 (Ларкин, Улле), 15:41 - 1:0. Хэнифин - 8 (Раск), 32:18 - 1:1. Зеттерберг - 9 (бол., Нюквист, Крунвалль), 33:22 - 2:1. Дэйли - 6 (Атанасиу), 36:04 - 3:1.

Вратари: Ховард - Дарлинг (58:09 - 59:11).

Штраф: 8 - 8.

Броски: 22 (7+10+5) - 29 (10+7+12).

25 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.