4 очка Кузнецова и дубль Овечкина помогли "Вашингтону" обыграть "Баффало"

"Вашингтон" обыграл "Баффало" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:1. Нападающий "Кэпиталз" Евгений Кузнецов за 18 минут 52 секунды набрал 4 (1+3) очка. Александр Овечкин за 18 минут 53 секунды забросил 2 шайбы, сделав 11 бросков по воротам. Защитник Дмитрий Орлов записал на свой счет 1 результативную передачу, отыграв 23 минуты 50 секунд.
В еще одном матче "Детройт" обыграл "Каролину" - 3:1.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Вашингтон" - "Баффало" - 5:1 (1:0, 1:0, 3:1)
Голы: КУЗНЕЦОВ - 17 (Коннолли, ОРЛОВ), 0:50 - 1:0. Бураковски - 8 (КУЗНЕЦОВ, Нисканен), 33:20 - 2:0. Райнхарт - 14 (Нельсон), 40:14 - 2:1. ОВЕЧКИН - 37 (бол., Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 50:13 - 3:1. Эллер - 14 (п.в., Нисканен), 57:48 - 4:1. ОВЕЧКИН - 38 (Карлсон, КУЗНЕЦОВ), 58:36 - 5:1.
Вратари: Грубауэр - Ленер (57:40 - 57:48).
Штраф: 4 - 2.
Броски: 36 (8+12+16) - 29 (9+9+11).
Наши: Овечкин (18:53/11/0), Кузнецов (18:52/4/3), Орлов (23:50/1/1) - Антипин (16:3/1/-1).
25 февраля. Вашингтон. Capital One Arena.
"Детройт" - "Каролина" - 3:1 (1:0, 2:1, 0:0)
Голы: Декейсер - 5 (Ларкин, Улле), 15:41 - 1:0. Хэнифин - 8 (Раск), 32:18 - 1:1. Зеттерберг - 9 (бол., Нюквист, Крунвалль), 33:22 - 2:1. Дэйли - 6 (Атанасиу), 36:04 - 3:1.
Вратари: Ховард - Дарлинг (58:09 - 59:11).
Штраф: 8 - 8.
Броски: 22 (7+10+5) - 29 (10+7+12).
25 февраля. Детройт. Little Caesars Arena.
- Александр Овечкин
- Вашингтон Кэпиталз
- Каролина Харрикейнз
- Детройт Ред Уингз
- Баффало Сэйбрз
- НХЛ
- Евгений Кузнецов (хоккей)
- Дмитрий Орлов
adamantane'
$n10nep$ Что с Овечкиным в этом сезоне? Я не узнаю его. Может с таким Ови и другими и на олимпиаде побились бы с канадцами в этом сезоне. Во заруба то была бы. Жаль не пустила НХЛ... 11:41 ________________________Плюс Кучеров, плюс Малкин...
12:30
adamantane'
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ Монте-Кристо (Мститель) . Кстати Овечкину осталось 298 шайб до Гретцки!!! 06:50 ________________________Это 1/2 из того, что он забил к своим 32 1/2 годам. Не судьб будет столько забить...
12:29
$n10nep$
Что с Овечкиным в этом сезоне? Я не узнаю его. Может с таким Ови и другими и на олимпиаде побились бы с канадцами в этом сезоне. Во заруба то была бы. Жаль не пустила НХЛ...
11:41
van der sar
596.
08:54
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Монте-Кристо (Мститель) . Ну стольник он точно выбьет, а до 700 как раз осталось 104. Думаю вполне реально обогнать Гретцки.
08:45
Монте-Кристо (Мститель) .
МЕССИ ЛУЧШИЙ ..................... Это звучит, как миллион. То и то недостижимо. Семьсот бы забить. И то хорошо.
07:16
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Монте-Кристо (Мститель) . Кстати Овечкину осталось 298 шайб до Гретцки!!!
06:50
Монте-Кристо (Мститель) .
У Кучерова гол отняли. На Кэллахана переписали. Досадно. Теперь Кучеров третье место с Карлссоном из Вегаса делит.
06:48
Sn0w
Первый гол Овечкина слегка накалил Ленера. Это ж надо так попадать в девятку. Никогда такого не было, и вот опять :D
06:47
Монте-Кристо (Мститель) .
МЕССИ ЛУЧШИЙ ...................... Вопрос не ко мне. Так как я всегда осторожен в прогнозах. Боюсь сглазить. Хотя после каждого гола подсчитываю, а сколько до полтинника осталось. А пока ждем шестисотый гол. Кстати, Овечкин набрал 70 очков. А это больше, чем за всю прошлую регулярку. Тогда было 33+36.
06:45
МЕССИ ЛУЧШИЙ ФУТБОЛИСТ В ИСТОРИИ
Монте-Кристо (Мститель) . Интересно, кто-нибудь пятьдесят голов за сезон выбьет? Кто первый доберется?
06:27
Монте-Кристо (Мститель) .
Лучший игрок матча - Кузнецов. Затем идет Овечкин. Третий - Бураковский. Который забил фантастический гол в стиле Мальцева и Балдериса. Взял шайбу чуть правее своих ворот, прошел через всю площадку, по пути обыграв полкоманды соперника и забил. Гол Кузнецова был тоже шикарен. Но попроще. Грубауэр сыграл отлично. И даже Орлов был хорош. На этом все. Жду главное событие дня и года !
06:17
Монте-Кристо (Мститель) .
Вот это ночка ! Овечкин - 38. Малкин - 36. Кучеров - 34. Наши игроки занимают первые три места в списке лучших снайперов НХЛ этого сезона. Так держать ! Пусть эти три места всегда будут забронированы за нашими хоккеистами. Без разницы в какой последовательности... Кучеров и Малкин занимают 1 и 2 место в списке бомбардиров НХЛ ! И тут от меня аналогичное пожелание.
06:12