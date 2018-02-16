4 очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" - 4:1. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой встрече 4 (1+3) очка за 18 минут на площадке. Его партнер по команде Владислав Наместников за 13 минут сделал результативную передачу.
Защитник Михаил Сергачев отыграл 16 минут 47 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.
НХЛ
Регулярный чемпионат
"Тампа-Бэй" - "Детройт" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)
Голы: Стэмкос - 22 (Хедман, КУЧЕРОВ), 3:55 - 1:0. КУЧЕРОВ - 31 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Хедман), 7:05 - 2:0. Стэмкос - 23 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 38:08 - 3:0. Татар - 15 (бол., Крунвалль, Бертуцци), 39:29 - 3:1. Киллорн - 11 (КУЧЕРОВ, Пойнт), 41:35 - 4:1.
Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Ховард.
Штраф: 6 - 8.
Броски: 32 (12+13+7) - 39 (17+11+11).
Наши: Кучеров (18:06/6/2), Наместников (13:11/1/0), Сергачев (16:47/1/1) - -.
16 февраля. Тампа. Amalie Arena.
- Тампа-Бэй Лайтнинг
- Детройт Ред Уингз
- НХЛ
- Никита Кучеров
- Владислав Наместников
- Андрей Василевский-мл. (хоккеист)
- Михаил Сергачев
Упёртый русский
Прекрасная игра Тампы. Куч - просто красавец! Какие пасы на пустые он выдает! Какой там Кови, это ничего подобного никогда не умел и не умеет! И Влад ему сегодня выдал отлично! Вася - тоже красавец! Сергачёву надо чуть прибавить впереди...Побольше бы таких игр!
09:29
icezellion
Рабинер уехал на олимпиаду и Кучеров снова играет в хоккей.
07:44
gibson
Куч летал по площадке и делал все, что хотел, благо любимый соперник - Детройт. Нанес 14 бросков, 6 в створ, 5 мимо, еще 3 заблокировали, моментов было на покер, если бы не так небрежно отнесся к реализации, то одним этим матчем нокаутировал бы всех преследователей в гонке бомбардиров:-) Тампа и ее лидеры выглядели точно как в начале сезона - разыгрывали эстетские комбинации, а у Василевского было много работы:-) Все голы - шедевры. Большинство разыгрывали образцово-показательно. Шевченко конечно опять напишет, что Наместникова зажимают, но я скажу, что место центра в тройке с Куницем и Кэллаханом и в первой бригаде большинства с Кучеровым и Стэмкосом это мечта многих хоккеистов:-)
07:25
redgy
Одно расстроило, опять Васи не дали сухаря пробить дурацким удалением)
07:05
fifa_guru
Могучеров снова включился на Харт и Арт Росс
06:28