4 очка Кучерова принесли "Тампе" победу над "Детройтом"

"Тампа-Бэй" в матче регулярного чемпионата НХЛ обыграла "Детройт" - 4:1. Нападающий "Лайтнинг" Никита Кучеров набрал в этой встрече 4 (1+3) очка за 18 минут на площадке. Его партнер по команде Владислав Наместников за 13 минут сделал результативную передачу.

Защитник Михаил Сергачев отыграл 16 минут 47 секунд. Голкипер Андрей Василевский отразил 38 бросков из 39.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Тампа-Бэй" - "Детройт" - 4:1 (2:0, 1:1, 1:0)

Голы: Стэмкос - 22 (Хедман, КУЧЕРОВ), 3:55 - 1:0. КУЧЕРОВ - 31 (бол., НАМЕСТНИКОВ, Хедман), 7:05 - 2:0. Стэмкос - 23 (бол., КУЧЕРОВ, Хедман), 38:08 - 3:0. Татар - 15 (бол., Крунвалль, Бертуцци), 39:29 - 3:1. Киллорн - 11 (КУЧЕРОВ, Пойнт), 41:35 - 4:1.

Вратари: ВАСИЛЕВСКИЙ - Ховард.

Штраф: 6 - 8.

Броски: 32 (12+13+7) - 39 (17+11+11).

Наши: Кучеров (18:06/6/2), Наместников (13:11/1/0), Сергачев (16:47/1/1) - -.

16 февраля. Тампа. Amalie Arena.