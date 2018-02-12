35 сэйвов Худобина помогли "Бостону" обыграть "Нью-Джерси"

В матче регулярного чемпионата НХЛ "Нью-Джерси" на своем льду уступил "Бостону" – 3:5. У гостей всю встречу провел на льду российский вратарь Антон Худобин, отразивший 35 бросков из 38. Для его команды победа стала пятой в последних шести играх. Серия поражений "Дьяволов" достигла четырех матчей.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Нью-Джерси" – "Бостон" – 3:5 (1:2, 2:1, 0:2)

Голы: Краг – 9 (мен.), 13:32 – 0:1. Вуд – 15 (Коулман), 16:26 – 1:1. Шаллер – 9 (мен.), 19:57 – 1:2. Холл – 21 (Хишир), 20:31 – 2:2. Краг – 10 (бол., Спунер, Бержерон), 22:03 – 2:3. Палмиери – 13 (Холл, Ватанен), 31:07 – 3:3. Маккуэйд – 1 (Нэш, Гржельчик), 51:55 – 3:4. Бержерон – 25 (п.в., Маршан, Бэкес), 59:21 – 3:5.

Нереализованный буллит: Зэйджак (6:06, "Дэвилз").

Вратари: Лэк (58:30 – 59:21, 59:26) – ХУДОБИН.

Штраф: 8 – 26.

Броски: 38 (10+16+12) – 27 (12+9+6).

12 февраля. Нью-Джерси. Prudential Center.