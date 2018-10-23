3 очка Шайфли принесли "Виннипегу" победу над "Сент-Луисом"

"Виннипег" обыграл "Сент-Луис" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 5:4 в овертайме. Победная шайба на счету защитника Джейкоба Трубы. 3 (2+1) очка в этой встрече набрал форвад "Джетс" Марк Шайфли.

В составе "Блюз" на площадку выходили нападающие Владимир Тарасенко и Иван Барбашев.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Виннипег" - "Сент-Луис" - 5:4 ОТ (1:2, 0:1, 3:1, 1:0)

Голы: О`Райлли - 2 (Перрон, Данн), 0:47 - 0:1. Парэйко - 2, 10:57 - 0:2. Шайфли - 3 (бол.), 12:07 - 1:2. Данн - 3 (бол., Марун, О`Райлли), 29:30 - 1:3. Чиаро - 2 (Шайфли), 41:00 - 2:3. Шайфли - 4 (Чиаро), 43:57 - 3:3. Перрон - 5 (Сэнфорд, О`Райлли), 45:11 - 3:4. Литтл - 3 (Бафлин, Уилер), 58:20 - 4:4. Трауба - 1 (Коннор, Шайфли), 62:54 - 5:4.

Вратари: Хеллебайк (57:50 - 58:20) - Аллен.

Штраф: 21 - 12.

Броски: 36 (6+10+17+3) - 34 (18+7+5+4).

Наши: - - Барбашев (8.10/1/-1), Тарасенко (18.11/2/-1).

23 октября. Виннипег. Bell MTS Place.