3 очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Питтсбург" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (6:3). "Кэпиталз" повел в серии со счетом 3-2.

Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. Теперь у него в плей-офф 13 (6+7) очков. Также голевыми передачами отметились Александр Овечкин и Евгений Малкин. Кроме того, капитан "Кэпиталз" дважды удалялся за удар соперника клюшкой.

НХЛ

Плей-офф

1/4 финала

5-й матч

"Вашингтон" - "Питтсбург" - 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)

Голы: Олексяк - 1 (Брассар, Шульц), 2:23 - 0:1. Карлсон - 3 (бол., КУЗНЕЦОВ, Оши), 18:22 - 1:1. Коннолли - 2 (Врана, Эллер), 18:55 - 2:1. Кросби - 9 (бол., Кессел, Шульц), 24:43 - 2:2. Хернквист - 5 (бол., МАЛКИН, Кессел), 27:45 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 6 (Врана, Нисканен), 40:52 - 3:3. Врана - 2 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 55:22 - 4:3. Оши - 5 (п.в.), 58:29 - 5:3. Эллер - 3 (п.в.), 59:54 - 6:3.

Вратари: Холтби - Мюррей (58:14 - 58:29, 58:43 - 59:12, 59:21 - 59:54).

Штраф: 10 - 6.

Броски: 32 (13+5+14) - 39 (13+18+8).

Наши: Овечкин (18:53/3/2), Кузнецов (20:10/2/2), Орлов (22:20/3/2) - Малкин (18:10/4/-4).

6 мая. Вашингтон. Capital One Arena.

Счет в серии: 3-2.