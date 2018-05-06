3 очка Кузнецова помогли "Вашингтону" обыграть "Питтсбург"

"Вашингтон" на своем льду обыграл "Питтсбург" в 5-м матче 1/4 финала Кубка Стэнли (6:3). "Кэпиталз" повел в серии со счетом 3-2.
Российский нападающий Евгений Кузнецов набрал 3 (1+2) очка. Теперь у него в плей-офф 13 (6+7) очков. Также голевыми передачами отметились Александр Овечкин и Евгений Малкин. Кроме того, капитан "Кэпиталз" дважды удалялся за удар соперника клюшкой.
НХЛ
Плей-офф
1/4 финала
5-й матч
"Вашингтон" - "Питтсбург" - 6:3 (2:1, 0:2, 4:0)
Голы: Олексяк - 1 (Брассар, Шульц), 2:23 - 0:1. Карлсон - 3 (бол., КУЗНЕЦОВ, Оши), 18:22 - 1:1. Коннолли - 2 (Врана, Эллер), 18:55 - 2:1. Кросби - 9 (бол., Кессел, Шульц), 24:43 - 2:2. Хернквист - 5 (бол., МАЛКИН, Кессел), 27:45 - 2:3. КУЗНЕЦОВ - 6 (Врана, Нисканен), 40:52 - 3:3. Врана - 2 (ОВЕЧКИН, КУЗНЕЦОВ), 55:22 - 4:3. Оши - 5 (п.в.), 58:29 - 5:3. Эллер - 3 (п.в.), 59:54 - 6:3.
Вратари: Холтби - Мюррей (58:14 - 58:29, 58:43 - 59:12, 59:21 - 59:54).
Штраф: 10 - 6.
Броски: 32 (13+5+14) - 39 (13+18+8).
Наши: Овечкин (18:53/3/2), Кузнецов (20:10/2/2), Орлов (22:20/3/2) - Малкин (18:10/4/-4).
6 мая. Вашингтон. Capital One Arena.
Счет в серии: 3-2.
= Даль =
Надо было Мюррея отдавать Вегасу, а не Флери. Мюррей-дырка, а Цветочек в в финал затащит рыцарей
06:29
Марио66
Игру не видел, но Вашингтон должен быть разрушен. Ибо нельзя одновременно и КС съесть и на putинтим сесть.
06:16
ростовский свин
интересно кросби приедет на чмир? теперь осталось выиграть виннипегу и день начнеться удачно-)
06:09
$n10nep$
За три минуты до конца болельщики Вашингтона начали петь, как на футбольных матчах. Это впервые такое? Конечно не сравнить с Нэшвиллом, но начало положено))
05:57
Kurt
Послезавтра надо завершать серию, а то у Вашингтона с 7 матчами как-то не очень складывается. Последовательность красивая получится ПИТ-ВАШ-ВАШ-ПИТ-ВАШ-ВАШ! Тем более если будет 7 игра, Уилсон вернется. Еще травмирует кого-нибудь ненароком.
05:55
$n10nep$
Удивительно, что совсем не привозит Орпик. И как же хорошо, что этого недоразумения (пародию на защитника) Шаттенкирка нет.
05:54
$n10nep$
Кузя опять как придурок отпраздновал гол. Выиграй седьмой матч, потом хоть минуту орлом летай))
05:50
Mon65
Да, снова у ПП залетели какие-то мусорные голы или после наброса защитника, или подправлений, добиваний с пятака. Посмотрите на голы Кузи и Враны - красота.
05:49
$n10nep$
Что это за игрок у Питтсбурга такой - 0,59 очка за игру в регулярке и 1,91 в ПО. Как такое может быть?
05:45
Kurt
Вашингтон с победой! Перед началом сезона ожидал серьезного прогресса от Бураковски и Враны. Думал они с успехом заменят ушедших Юханссона и Уильямса. К сожалению в РЧ оба разочаровали. По ходу серии с Питтсбургом Врана прилично добавил в игре, заслуженно получил место в первом звене и сегодня был лучшим из полевых. Холтби был хорош, много раз выручил. Овечкин, после двух удалений и в целом невнятной игры, исправился отличным пасом.
05:43
fifa_guru
bezik а по Кесселу - тож сомнительно, еще 1,5 минуты было, вагон. прокинуть надо было шайбу по борту. там уж пусть швед с малкиным цепляются
05:39
Mon65
Да, сегодня большинство Питсбурга было очень сильным. Но Малкин, по большому счету заметен только в большинстве. Хорошо прикрыли звено Кросби. Пока 3-е и 4-е звенья ВК сильнее. Никак не забуду, что последние две серии в предыдущие года в противостоянии ПП-ВК именно низовые звенья сделали результат.
05:38
bezik
А Мяята как запорол пас малкина 1 рукой? Хотя в том моменте игрока ВК явно простили - явная задержка Малыча.
05:37
$n10nep$
Кросби все вбрасывания в одну сторону выигрывает. Влево по диагонали назад. Ни Бэкс, ни Кузя по ходу вообще за этим не смотрят. Вся сотрота возникает в основном после проигранных вбрасываний. Еще отмечу отличную игру защитников ПП на синей линии в нападении. Каждый бросок, наброс таит угрозу. И главное без потерь. У ВК защитники в атакующих действиях намного меньшую роль играют. Тротц такой Тротц.
05:36
fifa_guru
bezik fifa guru, ты Дюму с Летангом путаешь. // я имею в виду когда он с открытой позиции не забил и затем контра 2 в 2 была организована. Летанг тож плох был
05:34
Сочный Сухарь
Без Уилсона Вшам тяжеловато. Только в седьмом матче появится. Но уж очень хочется, что-бы послезавтра все закончилось...
05:34
Mangust071
Смотрел Чехия-Словакия, ЧМ дно, найдите 10 отличий)))
05:34
$n10nep$
По ходу есть у высших чинов НХЛ мыслишки о команде-династии. Шутка.
05:32
Mon65
Да, хорошо хотя бы в третьем периоде к Овечкину и Кузе наконец-то Тротц поставил Врану, игрока разбирающегося в комбинационном хоккее. И это вновь созданное звено, по большому счету, и сделало результат. Овечкин хорошо играл в первом периоде, имел пару хороших моментов. Но его сломали не совсем справедливые удаления (особенно первое, это прямая поддержка проигрывающего в ту пору Питсбурга). В третьем периоде судьи снова все прощали политпроекту (задержки, толчки, подножки, даже удар в голову Карлсону). Пару раз простили и ВК от удалений. Хорошо, что совсем не стали уж главными героями матча.
05:32
Mangust071
По Эллеру хочу добавить, действительно хорош, уже писал об этом. А Бигла и ко первые 2 периода возили по полной! Смотрю онлайн 4 матч этой серии, счёт на табло редко отражает происходящее на льду)
05:30
$n10nep$
Да, кстати, хочешь закрыть Кросби - выпускай Бигла. Шутка, но не бкз доли правды.
05:29
bezik
fifa guru, ты Дюму с Летангом путаешь. Просто 2 ужаснейших ошибки. А Кессел, на при 6х5 простительно рисковать. Симон плох. Не, развалили пингвины без Бонино и Каллена. Шихэн атаке не помощник, а Брассар просто хуже Бонино. А Вашики молодцы, решающий вклад Кузи. Ну и Овечкин в концовке вновь зарешал.
05:28
Сочный Сухарь
$n10nep$ Красава! Эмоций масса. Судьи не смогли помочь Питтсбургу, но попыток сделали массу. Хотя Питтсбург и так был хорош. Но в третьем периоде судьи на все закрывали глаза. Я конечно смеюсь на словом "политпроект" в данном случае, но смех мой нервный и сомнения начинают закрадываться. Эллер, Кузнецов, Оши и Врана провели отличный матч. Холтби выдающийся. Сколько раз он оставлял в игре Вашингтон не сосчитать. Эллер уже давно смотрится лучше Бэкстрема и по ходу у них с Оши неплохая химия. Эллер вообще самый недооцененный игрок в НХЛ. Как он один тащит мертвое третье звено уму непостижимо. Этому парню надо давать больше играть. Прогрессирует на глазах. Саня совсем что-то сник, но в решающий момент старая лошадь не подкачала)) _______ Согласен на 100000%. Эллер хорош!
05:27
redgy
Да уж, долго Тротц держал дерево в первом звене, Врана сразу напрашивался.. Холтби красавчик, Кузя тоже отличный матч провел, видимо в следующем будет спать по традиции). Финал конфы ВК-ТБЛ все ближе! Надеюсь не подведут
05:26
$n10nep$
По игре счет должен быть как в шахматах 2,5 на 2,5. Но это не шахматы. Радует, что Вашингтон добавил в третьем периоде. Хорнквист порось еще та. Тоже под кожу так и норовит залезть.
05:25
= Даль =
Врана из ОПГ "Днище" сделал то, за что его еще держат в Вашингтоне! 3-4 звенья рвут серию,имхо. Кузя лучший в матче, пас Ови своевременный.
05:25
Mangust071
Ови первый период начал здорово, три момента + удаление на нем, но после 2 своих удалений сник! Все его проблемы у него в голове! ПП возит моментами Вшей, но в защите проходной двор! Смотри дальше!!!
05:25
Mon65
Болельщиков ВК с трудовой Победой! Персональные поздравления Графу! Но второй период - это был период кошмаров. Он начался еще за 1,6 секунды в первом периоде, когда судьи откровенно помогли Питсбургу и просто придумали удаление Овечкина. Сломали настрой Команде. Удаления посыпались и пошли голы в большинстве Питсбурга. Спасибо Холтби, что счет не стал совсем уж неприличным, возили во втором ВК как аутсайдеров. Показывают на скамейке игроков, а они сидят, как будто их прибили, унылые донельзя. Еле дожили до второго перерыва. А там снова вернулись в Игру, наконец-то во всей красе проявил себя Кузя (давно ждал от него). А решающий гол на 80% сделал Саня, он прошел по флангу, вытащил из ворот вратаря (все думают, что Овечкин все время только и брасает), и отдал Вране на пустые ворота. Хорош был и Оши, играл в двух звеньях в третьем периоде. Надо отдать должное и звену Бигла, в третьем периоде они просто прикрыли звено Кросби.
05:23
$n10nep$
Большинство ПП это как неизбежность, как рок. Когда у Вашиков удаление даже смотреть страшно на площадку. Без Малкина вообще не страшно PP Питтсбурга было.
05:23
fifa_guru
В общем так. Карлсон походу включил молодого Летанга (уже 11 очков). Малкин и Хорнквист мастера по запихиванию шайбы в ворота. По второму периоду и не подумаешь что итоговый счет будет 6-3, но... старое правило: не забиваешь ты - забивают тебе. За это особенное спасибо Дюмулину и просто спасибо Мятному. Да, еще спасибо Кесселу при EN. Малкин, Хорнквист, Кессел - по -4. Вашингтон и его болел с победой
05:23