2 очка Задорова принесли "Колорадо" победу над "Далласом"

"Колорадо" обыграл "Даллас" в матче регулярного чемпионата НХЛ - 4:1. Защитник "Эвеланш" Никита Задоров в этой встрече набрал 2 (0+2) очка за 23 минуты. Его партнер по команде Наиль Якупов отыграл 10 минут. Россиянин результативными действиями не отметился.

Отметим, в составе "Старз" нападающий Александр Радулов отыграл 23 минут 24 секунды. Он набрал 1 (0+1) очко.

НХЛ

Регулярный чемпионат

"Даллас" - "Колорадо" - 1:4 (0:1, 1:0, 0:3)

Голы: Керфут - 11 (Грир, Жирар), 14:09 - 0:1. Бенн - 18 (Клингберг, РАДУЛОВ), 35:43 - 1:1. Маккиннон - 19 (Керфут, ЗАДОРОВ), 46:33 - 1:2. Комо - 8 (ЗАДОРОВ), 58:20 - 1:3. Барберио - 3 (мен., п.в., Немет, Бернье), 59:47 - 1:4.

Вратари: Бишоп (58:33 - 58:44, 58:48 - 59:47) - Бернье.

Штраф: 4 - 10.

Броски: 28 (9+5+14) - 23 (6+9+8).

Наши: Радулов (23:24/2/-1) - Задоров (23:15/2/2), Якупов (10:07/3/1).

Даллас. American Airlines Center.