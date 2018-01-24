17:30 | Хоккей

Состав олимпийской сборной России по хоккею объявят 25 января в 13.00


Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018 будет объявлен 25 января в 13.00 по московскому времени в эфире канала "Россия 24", сообщает официальный твиттер ФХР. 

Ранее МОК не допустил до Игр в Пхенчхане пятерых российских хоккеистов - Антона Белова, Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова. Также стал известен список игроков, получивших приглашение от МОК.

Сборная России на групповом турнире Олимпиады встретится со Словакией, Словенией и США.

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