Состав олимпийской сборной России по хоккею объявят 25 января в 13.00

Состав сборной России по хоккею на Олимпиаду-2018 будет объявлен 25 января в 13.00 по московскому времени в эфире канала "Россия 24", сообщает официальный твиттер ФХР.

🇷🇺⚡Состав национальной мужской сборной России на Олимпийский турнир будет объявлен 25 января в 13:00 в эфире телеканала "Россия 24" @vesti24sport – Хоккей России (@russiahockey) 24 января 2018 г.

Ранее МОК не допустил до Игр в Пхенчхане пятерых российских хоккеистов - Антона Белова, Сергея Плотникова, Валерия Ничушкина, Михаила Науменкова, Алексея Береглазова. Также стал известен список игроков, получивших приглашение от МОК.

Сборная России на групповом турнире Олимпиады встретится со Словакией, Словенией и США.