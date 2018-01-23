ФХР назвала имена хоккеистов, которые получили приглашение на Олимпиаду

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах. В этот список включены:
Вратари - Василий Демченко, Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Илья Сорокин, Александр Шарыченков, Игорь Шестеркин.
Защитники - Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Егор Рыков, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.
Нападающие - Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Андрей Светлаков, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Максим Шалунов, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков.
На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную:
Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.
Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения.
При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.
В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.
Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.
npon426
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21:05
hrenobl68
sLot, желаю , чтобы все были такими же неудачниками , как Ковальчук и Дацюк, тогда бы не было несчастных людей. Из тех кого допустили можно набрать отличный состав, да еще и злой. Если судьям не дадут команду придушить, я уже не исключаю такого варианта, то всех вынесут
21:02
kolos249
А белые флажки им уже выдали?
20:14
Shvetsov
Свободу Юрию Деточкину и Анжеле Дэвис!)
19:23
zyzx
А зачем туда ехать то вообще?
18:46
sLot
Ковальчук, Дацюк для чего вам эта Олимпиада? Это ведь турнир будет низкого уровня, не для вас. А если не выиграете, то станете ещё полными неудачниками. С 2002 г на ОИ и КМ , а в финал так и не попали.
18:13
S.U.B.A.
ПОЗОРИЩЕ!
18:06
senia1
Нахрена Олег Знарок - состав сборной нам объявит МОК!!!
17:59
WPan
Ясно, что у "отцепленных" уши оттопырены выше нормы
17:53
lrm1979
"МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов." - Вот это я понимаю настоящая "честная игра" по-западному. Просто жесть!!! А аналогичные прецеденты со спортсменами из других стран будут? Или МОК остановиться на дискриминации по национальному признаку???
17:44