ФХР назвала имена хоккеистов, которые получили приглашение на Олимпиаду

Официальное заявление ФХР в отношении хоккеистов, приглашенных МОК для участия в Олимпийских играх.

22 января представители МОК передали ОКР список лиц, которые по решению Исполкома МОК могут быть приглашены к участию в Олимпийских играх в Корее. В тот же день Федерация хоккея России получила от ОКР информацию о приглашенных хоккеистах. В этот список включены:

Вратари - Василий Демченко, Василий Кошечкин, Илья Самсонов, Илья Сорокин, Александр Шарыченков, Игорь Шестеркин.

Защитники - Вячеслав Войнов, Владислав Гавриков, Артем Зуб, Андрей Зубарев, Богдан Киселевич, Илья Любушкин, Алексей Марченко, Никита Нестеров, Егор Рыков, Никита Трямкин, Динар Хафизуллин, Егор Яковлев.

Нападающие - Сергей Андронов, Александр Барабанов, Антон Бурдасов, Никита Гусев, Михаил Григоренко, Павел Дацюк, Сергей Калинин, Кирилл Капризов, Илья Ковальчук, Илья Каблуков, Евгений Кетов, Павел Красковский, Егор Коршков, Роман Любимов, Сергей Мозякин, Николай Прохоркин, Андрей Светлаков, Виктор Тихонов, Иван Телегин, Владимир Ткачев, Максим Шалунов, Сергей Широков, Вадим Шипачев, Сергей Шумаков.

На сегодняшний день не получили приглашения МОК следующие кандидаты в национальную сборную:

Антон Белов, Алексей Береглазов, Михаил Науменков, Валерий Ничушкин и Сергей Плотников.

Учитывая повышенный ажиотаж вокруг вопроса участия нашей команды в предстоящих Олимпийских играх, Федерация хоккея России считает необходимым разъяснить, что указанные пять хоккеистов не отстранены от участия в спортивных соревнованиях. Однако, согласно принятому МОК порядку участия российских спортсменов в ОИ-2018, на настоящий момент они не получили приглашения.

При этом МОК особо подчеркнул, что указанные хоккеисты не являются виновными в нарушении в антидопинговых правил. Для приглашения на Игры комиссия МОК оценивала большое количество различных факторов.

В настоящий момент ФХР запрашивает у МОК информацию о причинах отказа в приглашении указанных спортсменов.

Окончательный состав национальной сборной России на Олимпиаду в Пхенчхан из 25 человек будет объявлен 25 января.