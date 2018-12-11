Дацюк, Буре и Могильный сыграли в матче в честь столетия Анатолия Тарасова

В Москве на Малой арене Парка легенд состоялся товарищеский матч, посвященный столетию легендарного советского тренера Анатолия Тарасова. В нем приняли участие действующие и бывшие хоккеисты. В противостоянии "Красной" и "Белой" команд была зафиксирована ничья - 10:10.

В матче приняли участие действующие игроки сборной России Кирилл Капризов, Павел Дацюк, Никита Нестеров, Никита Гусев, Михаил Григоренко, бывшие поколения российских и советских хоккеистов представляли Павел Буре, Александр Якушев, Валерий Каменский, Александр Могильный, Андрей Николишин.

Также на лед вышли председатель совета директоров КХЛ Геннадий Тимченко, глава "Норникеля" Владимир Потанин, первый вице-президент Федерации хоккея России Роман Ротенберг, они отметились заброшенными шайбами. Матч, который посетило около трех тысяч человек, судил президент Международной федерации хоккея Рене Фазель.