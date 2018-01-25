Борис Михайлов: "Я бы взял Шумакова и Шалунова, у них готовая тройка с Капризовым"

Бывший главный тренер сборной России Борис Михайлов отметил, что у российской команды нормальный состав на Олимпийские игры-2018. Михайлов также добавил, что в команду вызвал бы нападающих ЦСКА Максима Шалунова и Сергея Шумакова.

– Состав нормальный, – сказал Михайлов. – Подбор вратарей оптимален, по защитникам все в порядке. По некоторым кандидатам вопросы есть. Хотя выбор состава – прерогатива тренерского штаба, но я бы взял Шумакова и Шалунова. Есть вместо кого. У них бы получилась готовая тройка с Капризовым. (Евгений БЕЛОУСОВ)

Полностью состав сборной России на Олимпийские игры-2018 - здесь.