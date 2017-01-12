"Стальные лисы" забили 7 безответных голов "Ладье"

"Стальные лисы" разгромили "Ладью" в матче регулярного чемпионата МХЛ - 7:0. В другом поединке "Локо" забросил столько же шайб "Риге" (7:1).

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Алтай" (Усть-Каменогорск) - "Реактор" (Нижнекамск) - 2:4 (0:0, 1:3, 1:1)

Голы: Белозеров - 2 (Меньщиков), 27:48 - 1:0. Дзедаев - 5 (Набиуллин), 34:23 - 1:1. Тимиров - 14 (Шафигуллин), 35:27 - 1:2. Нисковских - 3 (Голубович, Семенов), 35:46 - 1:3. Пархоменко - 12 (бол., Меньщиков, Белозеров), 52:50 - 2:3. Ульчинский - 5 (Сорокин), 57:58 - 2:4.

Вратари: Шутов - Голованов.

"Стальные лисы" (Магнитогорск) - "Ладья" (Тольятти) - 7:0 (1:0, 2:0, 4:0)

Голы: Авраменко - 11, 4:23 - 1:0. Коробкин - 9 (бол., Авраменко, Швырев), 32:15 - 2:0. Меньщиков - 15 (Дубин), 37:58 - 3:0. Авраменко - 12 (Швырев, Коробкин), 49:56 - 4:0. Дюкарев - 11 (мен., Меньщиков), 52:48 - 5:0. Платонов - 3 (Кудрин), 54:55 - 6:0. Авраменко - 13 (Швырев), 57:45 - 7:0.

Вратари: Лозебников - Никоноров (Ялбуев, 52:48).

"Снежные барсы" (Астана) - "Спутник" (Альметьевск) - 4:0 (1:0, 2:0, 1:0)

Голы: Боровиков - 4 (Ар. Ананичев), 8:14 - 1:0. Мелихов - 10 (бол., Макеев, Полохов), 29:04 - 2:0. Ал. Ананичев - 10 (Ар. Ананичев, Павлов), 39:59 - 3:0. Ал. Ананичев - 11 (бол., Медведев, Ар. Ананичев), 43:45 - 4:0.

Вратари: Леонтьев - Минегалиев.

"Локо" (Ярославль) - "Рига" - 7:1 (2:0, 3:1, 2:0)

Голы: Цыганов - 4 (Червоненко), 5:01 - 1:0. Прохоров - 1 (бол., Жуков), 9:24 - 2:0. Бондырев - 8 (мен.), 23:04 - 3:0. Галоха - 5 (бол.), 25:57 - 3:1. Афанасьев - 3 (бол., Кудрявцев, Стальнов), 37:10 - 4:1. Аноховский - 7 (Рыбаков), 39:19 - 5:1. Слепец - 6 (Аноховский, В. Беляев), 42:03 - 6:1. Кудрявцев - 12, 49:21 - 7:1.

Вратари: Яковлев - Григалс.