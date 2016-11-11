21:16 | ХОККЕЙ — МХЛ

"СКА-1946" победил "Алмаз"

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"СКА-1946" в матче регулярного чемпионата МХЛ победил "Алмаз" со счетом 5:2.

МХЛ

Регулярный чемпионат

"СКА-1946" (Санкт-Петербург) - "Алмаз" (Череповец) - 5:2 (0:1, 2:1, 3:0)

Голы: Гераськин - 4 (Марков, Чекмарев), 19:00 - 0:1. Курбатов - 7 (Кукштель, Барабанов), 26:30 - 1:1. Гераськин - 5 (Калугин), 38:45 - 1:2. Мих. Мальцев - 5 (Семин, Милехин), 38:55 - 2:2. Мих. Мальцев - 6 (бол., Мойсеев), 40:20 - 3:2. Мих. Мальцев - 7, 46:36 - 4:2. Бондарук - 2 (Вейтов, Овечкин), 47:46 - 5:2.

Вратари: Коробов - Артамкин.
 

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/mhl/2016-2017/

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