Молодежка "Куньлуня" может провести домашние матчи МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге

Пресс-служба "Куньлунь Ред Стар Юниор" сообщила, что клуб может проводить домашние матчи регулярного чемпионата МХЛ в Санкт-Петербурге или Риге. Молодежная команда из Китая, входящяя в систему клуба КХЛ "Куньлунь", была включена в состав участников молодежной лиги 8 августа.

- Поскольку наша команда будет играть в Западной конференции, то остальным клубам будет накладно постоянно летать к нам, - приводит ТАСС слова представителя пресс-службы китайского клуба. - Поэтому мы очень серьезно рассматриваем вопрос о проведении домашних матчей ближе к Москве. Рассматриваются варианты проведения домашних матчей в Пекине, Риге и Санкт- Петербурге.

В Риге есть арена, где играет ХК "Рига", и есть другая, расположенная рядом с аэропортом. В Санкт-Петербурге рассматриваются два дворца, один из которых - "Юбилейный.

Отмечается, что в плей-офф МХЛ "Куньлунь Ред Стар Юниор" может проводить матчи в Пекине.