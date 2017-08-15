"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи будет проводить в Риге

"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи МХЛ будет проводить в Риге, сообщает ТАСС. Рассматривались варианты проведения домашних игр также в Санкт-Петербурге и Пекине.

– Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене "Вольво", где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б, – отметили в пресс-службе китайского клуба. – Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз. Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге.