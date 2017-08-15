11:08 15 августа | Хоккей — МХЛ

"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи будет проводить в Риге

1

"Куньлунь Ред Стар Юниор" домашние матчи МХЛ будет проводить в Риге, сообщает ТАСС. Рассматривались варианты проведения домашних игр также в Санкт-Петербурге и Пекине.

– Принято решение играть домашние матчи в Риге на арене "Вольво", где несколько лет назад выступала команда из МХЛ-Б, – отметили в пресс-службе китайского клуба. – Решение было вынесено не в пользу Санкт-Петербурга в связи с ограничением по срокам проживания при выдаче российских виз. Нам подтвердили, что у нас будут шенгенские долгосрочные визы без ограничений, и мы приняли окончательное решение базироваться в Риге.

Дополнительная информация

http://tass.ru/sport/4482457

1
Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
Some Text
КОММЕНТАРИИ (1)
Войти, чтобы оставить комментарий

skua

Хахаха... интересно как команда в Риге будет способствовать развитую хоккея в Китае ? И сколько китайцев планируют переехать в Ригу ? Цырк ..........

15:22 15 августа

Материалы других СМИ