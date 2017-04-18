"Красная Армия" во второй раз обыграла "Реактор" в финале МХЛ

"Красная Армия" разгромила "Реактор" во втором матче финальной серии МХЛ. Третья встреча состоится 21 апреля в Москве.
МХЛ
Финал
"Реактор" (Нижнекамск) - "Красная Армия" (Москва) - 1:6 (0:1, 0:4, 1:1)
Голы: Кошелев - 9 (Макеев, Кузьменко), 9:30 - 0:1. Кузьменко - 9 (Кошелев), 26:01 - 0:2. Кузьменко - 10 (Чмыхов, Квартальнов), 27:37 - 0:3. Квартальнов - 5 (Кошелев, Луговяк), 33:04 - 0:4. Карнаухов - 4 (Силаев), 33:48 - 0:5. Силаев - 3 (Карнаухов, Подлубошнов), 53:07 - 0:6. Чабатов - 2, 56:58 - 1:6.
Вратари: Енюшин (Голованов, 33:04) - Самойлов.
Судьи: Парфенов, Юдаков.
18 апреля. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
Счет в серии: 0-2.
foreverCSKAforever
ЦСКА всегда будет первым!!!
21:38
Едва Е4
Хоть здесь выиграем кубок.
21:21