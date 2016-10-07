22:01 | ХОККЕЙ — МХЛ

"Авто" забросил семь шайб в ворота "Толпара", "Амурские тигры" обыграли "Атлантов"

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Екатеринбургский "Авто" победил "Толпар" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В двух других матчах "МХК Динамо" проиграл "Тайфуну", а "Амурские тигры" нанесли поражение "Атлантам".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Авто" (Екатеринбург) – "Толпар" (Уфа) – 7:2 (3:1, 2:1, 2:0)

Голы: Кузьмин – 4 (Гайсин), 6:47 – 0:1. Воронков – 5 (Сушинский, Левитский), 10:18 – 1:1. Голещихин – 12 (Лукошин), 12:52 – 2:1. Ивашов – 7 (Носков, Климов), 19:54 – 3:1. Ренев – 1 (бол., Голощапов, Маргамов), 21:43 – 3:2. Обидин – 6 (бол., Шишков, Носков), 29:35 – 4:2. Голещихин – 13 (Воронков, Левитский), 32:55 – 5:2. Белоцкий – 1 (Левитский, Лебединец), 58:21 – 6:2. Алемасцев – 2 (Шишков, Никулин), 58:59 – 7:2.

Вратари: Фомин – Циркуль (Кожуховский, 20:00).

Судья: Мочалов.

7 октября. Верхняя Пышма. ЛА им. А.Козицина.

"МХК Динамо" (Санкт-Петербург) – "Тайфун" (Уссурийск) – 1:2 (1:0, 0:2, 0:0)

Голы: Васильев – 2, 15:08 – 1:0. Стрелковских – 1 (Прус), 27:26 – 1:1. Лоновенко – 2 (Лычак), 28:06 – 1:2.

Вратари: Масленников (59:05) – Грошев.

Судья: Раминг.

7 октября. Санкт-Петербург. Малая арена СК "Юбилейный".

"Атланты" (Мытищи) – "Амурские тигры" (Хабаровск) – 1:3 (0:1, 1:2, 0:0)

Голы: Шабуров – 10 (бол., Орлов, Букарев), 14:03 – 0:1. Науменко – 1 (Забабурин, Крутий), 27:30 – 0:2. Шулев – 1 (Куров), 36:42 – 1:2. Гиздатуллин – 3 (Лушников, Орлов), 39:21 – 1:3.

Вратари: Шугаев – Насонов.

Судьи: Рассказов, Тельнов.

7 октября. Мытищи. "Арена Мытищи".

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