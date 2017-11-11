"Алмаз" обыграл "Амурских тигров", "Тайфун" взял верх над "Локо"

"Амурские тигры" на своем льду уступили "Алмазу" в матче регулярного чемпионата МХЛ. В другой встрече "Тайфун" в овертайме вырвал победу у "Локо".

МХЛ

Регулярный чемпионат

"Амурские тигры" (Хабаровск) - "Алмаз" (Череповец) - 4:5 (1:2, 3:1, 0:2)

Голы: Климов - 6 (бол., Заплатников), 3:53 - 0:1. Климов - 7 (Заплатников, Зарубин), 11:39 - 0:2. Крамаренко - 3 (бол., Заседа, Юртайкин), 19:16 - 1:2. Волошин - 14 (Мисько, Беляков), 26:41 - 2:2. Марков - 8 (Зарубин, Климов), 31:08 - 2:3. Бабушкин - 4, 31:44 - 3:3. Юртайкин - 2 (Заседа), 38:19 - 4:3. Грачев - 14 (бол., Гераськин), 47:14 - 4:4. Колесников - 8 (мен., Гераськин), 50:36 - 4:5.

Вратари: Киселев (59:28) - Тяпкин.

Судья: Заболотнев.

Хабаровск. "Платинум Арена".

"Тайфун" (Уссурийск) - "Локо" (Ярославль) - 3:2 ОТ (1:1, 1:1, 0:0, 1:0)

Голы: Крикуненко - 1, 5:42 - 1:0. Штайгер - 3 (бол., Яковенко), 15:43 - 1:1. Александров - 17 (Р. Тимофеев, Кочкарев), 30:20 - 2:1. Гизатуллин - 6 (бол., Денисенко), 38:00 - 2:2. Раров - 2 (Александров, Гончарук), 61:41 - 3:2.

Вратари: Булыгин - Исаев.

Судьи: Арзамазов, Максимов.

Уссурийск. МАУ СОК Ледовая арена.