Владислав Третьяк: "Сборная играла с вдохновением. Не тачку возили"

Президент ФХР Владислав Третьяк поделился впечатлениями от победы сборной России над сборной Чехии (7:2).

– Думаю, после шведов сделали выводы. Команда играла с вдохновением, получала удовольствие, - сказал Третьяк. - Просто надо сразу забивать. Сегодня сразу два гола в большинстве забили, совсем игра по-другому пошла. Если бы со шведами тоже сразу забили, то игра бы тоже была другой.

Мне понравился хоккей. Не тачку возили, когда тяжело. Может, соперник позволил так играть. Игра сегодня понравилась. Дай бог, чтобы завтра так же сыграли – завтра рекорд будет. (Игорь Еронко)