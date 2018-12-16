Локтионов получил травму в матче с Финляндией

Нападающий сборной России Андрей Локтионов получил травму в матче Кубка Первого канала с Финляндией (5:0).

– Большое спасибо зрителям за то, что пришли и подарили такой праздник, – начал пресс-конференцию главный тренер нашей команды Илья Воробьев. – В первом периоде было непонятно еще, но потом взяли игру в свои руки.

– Что с Локтионовым? Он не доиграл до конца матча.

– Есть повреждение, но дальше уже в клубе будут смотреть.

– Такой исторический матч как ощущался вами со скамейки?

– Спасибо болельщикам за прекрасный праздник. Все участники матча запомнят его на всю жизнь. Прекрасные ощущения... Мы, тренеры, всегда концентрируемся на работе, и нам тяжело все увидеть и прочувствовать. А так – фанастика просто!

– Вы хотели бы играть так каждый матч?

– Каждый нормальный человек хочет играть так, чтобы было больше публики.

– Лед чем-то отличался?

– Мы хотели с утра покататься тут, но не получилось. Отличия есть, нужно приноровиться к площадке. Но мы сразу в бой бросились, поэтому первый период средненький вышел. (Игорь Новиков)​

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