Хоккей. Россия – Финляндия: трансляция игры – в 17.00 (видео)

Сегодня закончится второй этап европейского хоккейного тура – Кубок Первого канала. Центральной встречей дня станет игра между россиянами и финнами. Встречу примет арена футбольный стадион "Газпром-арена" в Северной столице, начало – в 17.00 по Москве.

"СЭ" в прямом эфире покажет эту и другие игры турнира с участием нашей национальной команды (видео).

Видеотрансляция матча сборных России и Финляндии в прямом эфире организована в группе Первого канала в соцсети Одноклассники и доступна на этой странице.

Кубок Первого канала – второй этап Евротура. Первый – Кубок "Карьяла" – прошел в Финляндии в ноябре. На этом турнире команда Ильи Воробьева обыграла Финляндию (3:0) и Швецию (4:1) и досрочно стала победителем, после чего уступила Чехии (2:5).

Россия – Финляндия: Евротур, 3-й тур, 16 декабря 2018 года, прямая трансляция матча, начало – 17.00 (мск)