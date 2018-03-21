Зинэтула Билялетдинов: "В тайм-ауте не было необходимости. Поэтому и не брал"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы над магнитогорским "Металлургом" (3:2) в четвертом матче полуфинала Восточной конференции Кубка Гагарина отметил, что доволен действиями подопечных.

– Непростая и боевая игра. Мы понимали, что вторая игра будет намного сложнее. Так и получилось. Ребята – молодцы, – отметил Билялетдинов в эфире "КХЛ ТВ". – Мы старались играть плотно, не давать такой возможности. Еще раз повторюсь, ребята справились.

– В концовке матча вы не брали тайм-аут. Почему?

– Я видел, что не было необходимости. Поэтому и не брал.