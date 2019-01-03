Зинэтула Билялетдинов: "Удаление испортило игру"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов​ после победы над омским "Авангардом"​ в овертайме со счетом 4:3 поделился эмоциями от игры.

Напомним, что в составе победителей отличились Никита Лямкин, Роб Клинкхаммер, Владислав Кара и Иржи Секач. За омский клуб шайбы забросили Тэйлор Бек, Вилле Покка и Евгений Медведев.

– Считаю, что матч получился хорошим, хорошим получилось его начало. Немножко испортило игру удаление, в общем-то оно ненужное было, игра после этого поменялась. Тем не менее, команда играла, я очень доволен тем, что "Ак Барс" выиграл. Будем готовиться к завтрашнему матчу, – сказал Билялетдинов. (Артур Еникеев)

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