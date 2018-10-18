Зинэтула Билялетдинов: "Мне очень понравилась наша игра"

Наставник "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов после победы в "зеленом дерби" над "Салаватом Юлаевом" (3:1) поделился эмоциями от игры.

- Мы хорошо подготовились к матчу. Сделали правильные выводы. Я сегодня очень доволен самоотдачей команды. Все звенья сыграли ровно, никто не выпадал. Мне очень понравилась наша игра, - сказал Билялетдинов.

- Что вы сказали Ландеру после первого периода? Этот момент попал в трансляцию.

- Объяснил ему, как правильно действовать в меньшинстве.

- Можете выделить трех лучших игроков команды?

- Все сыграли хорошо.

- Можно ли сказать, что по эмоциям и физике это лучшая игра "Ак Барса" в сезоне?

- Может и не лучшая, но была очень хорошая игра. (Артур Еникеев).

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