Зинэтула Билялетдинов: "Ак Барсу" нужно повысить свои результаты и улучшить игру"

Главный тренер "Ак Барса" Зинэтула Билялетдинов отметил, что не может ни в чем упрекнуть игроков по итогам сборов. Он также добавил, что команда должна улучшить свою игру в новом сезоне.

Отметим, что казанцы сегодня завершают предсезонный сбор в Финляндии.

– В целом должен сказать, что ребята сработали очень хорошо. Все трудились с отдачей и желанием, – приводит официальный сайт "Ак Барса" слова Билялетдинова. – Ни в чем упрекнуть не могу. Все работали добросовестно. Я доволен, что в этот период, который мы провели, ребята делали все сознательно и готовились к сезону. Это очень важно.



Я думаю, что ребята уже окрепли, набрались опыта. Стабильная команда – это очень важно. Надеюсь, что ребята в этом году сыграют намного лучше. Мы должны повысить свои результаты, улучшить свою игру. И то подкрепление, которое у нас будет, надеюсь, поможет нам.