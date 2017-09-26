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18:31 | Хоккей — КХЛ

Жердев - в рижском "Динамо"


Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Николаем Жердевым. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Жердев начинал сезон в "Нефтехимике", однако клуб расторг с ним контракт после двух проведенных матчей. Хоккеист отметился одной голевой передачей. Всего в КХЛ он провел 390 матчей и набрал 227 (76+151) очков.

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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