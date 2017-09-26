Жердев - в рижском "Динамо"

Рижское "Динамо" на своем официальном сайте объявило о заключении контракта с нападающим Николаем Жердевым. Соглашение с 32-летним хоккеистом рассчитано на один сезон.

Жердев начинал сезон в "Нефтехимике", однако клуб расторг с ним контракт после двух проведенных матчей. Хоккеист отметился одной голевой передачей. Всего в КХЛ он провел 390 матчей и набрал 227 (76+151) очков.