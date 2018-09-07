Защитника "Спартака" Гончарова дисквалифицировали на три матча

Спортивно-дисциплинарный комитет рассмотрел эпизод матча регулярного чемпионата КХЛ между "Спартаком" и "Адмиралом" (3:1). Встреча прошла в Москве 5 сентября.

Красно-белые забросили третью шайбу в игре, когда защитник моряков Юрий Козловский получил повреждение в результате силового приема со стороны игрока Максима Гончарова и не мог продолжать встречу. Сразу после матча он уехал на машине скорой помощи в одну из московских больниц. У игрока обороны моряков - подозрение на перелом ключицы и сотрясение мозга.

"На основании представленных материалов принято решение наложить на защитника "Спартака" Максима Гончарова наказание по п. 1.3.2. статьи 27 Дисциплинарного регламента КХЛ, дисквалифицировать на три матча и наложить денежный штраф", - говорится в завлении пресс-службы КХЛ.