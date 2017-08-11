Зарипов подал апелляцию в CAS на дисквалификацию за допинг

Нападающий Данис Зарипов, дисквалифицированный на два года за допинг, подал апелляцию в Спортивный арбитражный суд (CAS). Он отметил, что положительный исход дела сможет сравнить с победой в Кубке Гагарина.

– Мы подали апелляцию в CAS, – приводит ТАСС слова Зарипова. – Положительный исход дела будет для меня как победа в Кубке Гагарина.

Ранее 36-летний Зарипов и "Ак Барс" расторгли контракт по взаимному согласию сторон.

"Ак Барс" расстался с Зариповым. Шансы вернуться в хоккей тают