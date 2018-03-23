Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба

Во втором периоде пятого матча полуфинальной серии "Ак Барс" – "Металлург" нападающий казанцев Данис Зарипов попал под мощнейший силовой прием.

В борьбе с защитником гостей Денисом Денисовым его подкараулил Сергей Терещенко и опрокинул на лед.

Форвард не смог продолжать встречу по решению медицинского штаба.