20:56 | Хоккей — КХЛ

Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба

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Во втором периоде пятого матча полуфинальной серии "Ак Барс" – "Металлург" нападающий казанцев Данис Зарипов попал под мощнейший силовой прием.

В борьбе с защитником гостей Денисом Денисовым его подкараулил Сергей Терещенко и опрокинул на лед.

Форвард не смог продолжать встречу по решению медицинского штаба.

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (2)
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astahovpave

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21:36

Kama-Temp

Данис, здоровья! В этом отличие Ак Барса от магнитки. Когда Зарипов играл против Ак Барса, его ругали, но уважали. А эти показали свою мерзость против бывшего одноклубника, который столько для них сделал. Тьфу, не ожидал...

21:08

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