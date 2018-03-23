Зарипов не продолжил встречу по решению медицинского штаба

Во втором периоде пятого матча полуфинальной серии "Ак Барс" – "Металлург" нападающий казанцев Данис Зарипов попал под мощнейший силовой прием.
В борьбе с защитником гостей Денисом Денисовым его подкараулил Сергей Терещенко и опрокинул на лед.
Форвард не смог продолжать встречу по решению медицинского штаба.
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astahovpave
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21:36
Kama-Temp
Данис, здоровья! В этом отличие Ак Барса от магнитки. Когда Зарипов играл против Ак Барса, его ругали, но уважали. А эти показали свою мерзость против бывшего одноклубника, который столько для них сделал. Тьфу, не ожидал...
21:08