"Заканчивайте уже. У меня пока роман с "Динамо". Миронов - об отношениях с Седоковой

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов ответил на информацию о том, что он начал встречаться с известной украинской певицей, бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.

Ранее появилась информация, что хоккеист еще месяц назад находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой, но в итоге разорвал помолвку.

– Ребята, ну вы-то куда? Развели тут "Дом 2". Заканчивайте уже. У меня пока только роман с "Динамо", - написал Миронов в Твиттере.