"Заканчивайте уже. У меня пока роман с "Динамо". Миронов - об отношениях с Седоковой

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов ответил на информацию о том, что он начал встречаться с известной украинской певицей, бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра" Анной Седоковой.
Ранее появилась информация, что хоккеист еще месяц назад находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой, но в итоге разорвал помолвку.
– Ребята, ну вы-то куда? Развели тут "Дом 2". Заканчивайте уже. У меня пока только роман с "Динамо", - написал Миронов в Твиттере.
Ребя, ну вы то куда. Развели тут дом2))))) Заканчивайте уже))) у меня пока только роман с "Динамо"😂– Andrey Mironov (@Miroha94) 5 ноября 2018 г.
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