СМИ: Андрей Миронов разорвал помолвку и начал встречаться с Анной Седаковой

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов начал встречаться с известной украинской певицей, бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра" Анной Седаковой, информирует starhit.ru.
При этом еще месяц назад хоккеист находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой.
Как пишет издание, пара поставила точку в отношениях из-за излишнего внимания к девушкам со стороны Миронова. 35-летняя Седокова же в жизни спортсмена появилась практически сразу после расставания.
Сам 24-летний Миронов не комментирует роман с певицей.
Дополнительная информация
http://www.starhit.ru/eksklusiv/boyfrend-annyi-sedokovoy-mesyats-nazad-razorval-pomolvku-s-nevestoy-155295/
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