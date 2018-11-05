СМИ: Андрей Миронов разорвал помолвку и начал встречаться с Анной Седаковой

Защитник московского "Динамо" Андрей Миронов начал встречаться с известной украинской певицей, бывшей солисткой поп-группы "ВИА Гра" Анной Седаковой, информирует starhit.ru​.

При этом еще месяц назад хоккеист находился в статусе жениха и планировал свадьбу с моделью Александрой Харитоновой.

Как пишет издание, пара поставила точку в отношениях из-за излишнего внимания к девушкам со стороны Миронова. 35-летняя Седокова же в жизни спортсмена появилась практически сразу после расставания.

Сам 24-летний Миронов не комментирует роман с певицей.