19:10 | Хоккей — КХЛ

За последние четыре сезона убыток "Йокерита" насчитывает более 47 миллионов евро


Потери "Йокерита" за последние четыре сезона составили 47,7 миллиона евро, сообщает Kauppalehti. По информации источника, убыток финского клуба за прошлый финансовый год составил 14,9 миллиона, за год до этого - 15,4.

Также отмечается, что оборот в прошлом году составил 10,2 миллиона евро, и чтобы покрыть все свои операционные расходы, оборот должен превысить 21 миллион.

Напомним, что "Йокерит" вступил в КХЛ в 2014 году. Три предыдущих сезона "джокеры" выходили в плей-офф и лишь в первый год прошли во второй раунд. В текущем регулярном чемпионате команда занимает второе место в общей турнирной таблице, набрав 61 очко в 27 матчах

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Материалы других СМИ
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