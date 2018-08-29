Юрис Савицкис: "Будем голосовать за переход на 2-очковую систему"

Президент совета директоров рижского "Динамо" Юрис Савицкис и член совета директоров КХЛ поделился мнением о возможном переходе на 2-очковую систему в КХЛ.

– Как вы собираетесь голосовать по вопросу перехода на 2-очковую систему?

– Мы проанализировали ситуацию. И, видимо, будет голосовать положительно. Хотя на рижское "Динамо", на наше место в таблице – никакого влияния от перехода не будет. Мы просмотрели последние пять сезонов в пересчете, и наша команда при 2-очковой системе занимала бы то же самое место.

– Что, как раз, и рождает вопрос: а зачем вообще что-то менять?

– Матчи будут более напряженными и интересными. Это факт. Таблица будет более плотной. Больше борьбы. И это повысит интерес для зрителей.

– 3 очка за победу – куда больший стимул побеждать в основное время. И я не вижу ни малейшей логики в том, что один матч может стоить как два очка, так и три, если команды доигрались до овертайма.

– Любое новшество имеет как плюсы, так и минусы. Мы посчитали, что надо попробовать. Может, плюсов будет больше, чем минусов. Посмотрим.

– За день до начала чемпионата правила вдруг меняются.

– Вот такие мы. И надо с этим считаться. Эта дискуссия на самом деле уже довольно долго продолжается. Не пару дней назад вдруг решили все поменять. Все команды, все руководители клубов имели возможность проанализировать ситуацию. Это не спонтанно получилось. Если не считать прессу. А так – все обсуждалось, в кулуарах мы давно дискутировали на эту тему, взвешивая все плюсы и минусы.

– Сейчас в КХЛ и так четверть матчей – с овертаймами. При новой системе их процент однозначно увеличится, причем при равном счете, в-третьих, периодах никто не будет форсировать события.

– А вот это уже жизнь покажет. Спорт – штука неожиданная. И наше решение может повлиять на него совсем не так, как мы предполагаем. (Игорь ЕРОНКО)