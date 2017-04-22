Юрай Широки: "Контракт Ржиги со "Слованом" продлен еще на один сезон"

Член правления "Слована" Юрай Широки заявил, что доволен работой тренерского штаба в минувшем сезоне и подтвердил, что наставник клуба Милош Ржига останется в команде еще на один сезон. "Слован" завершил регулярный чемпионат КХЛ на 10-м месте в турнирной таблице Западной конференции и не пробился в плей-офф.

– Как бы вы оценили работу тренерского штаба во главе с Милошем Ржигой? Есть ли его вина в том, что команда не выполнила главную задачу сезона?

– Руководство выразило удовлетворение работой тренерского штаба и администрации, – цитирует сайт КХЛ Широки. – В сложной ситуации они смогли выжать из команды максимум. Несмотря на значительно урезанный из-за травм состав, команда по ходу чемпионата прибавляла. Однако Милошу Ржиге мы несколько раз за сезон вынуждены были говорить о том, чтобы во время матчей он ограничил свои словесные конфликты с арбитрами. Команде это не приносило пользы.

– Останется ли Милош Ржига главным тренером команды?

– Да, контракт с ним заключен еще на один сезон.

– Какие задачи будут стоять перед командой на следующий сезон?

– О спортивной цели я уже говорил – это попадание в плей-офф. Кроме того, мы показывать хотим игру, которая будет нравиться болельщикам. Хотелось бы набирать побольше очков именно дома. Необходимо сделать выводы из предыдущих сезонов и постараться удачно начать регулярный чемпионат. Ведь именно на старте мы теряли больше всего очков.