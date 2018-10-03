Юлия Ушакова ответила на обвинения в сексизме новым откровенным фото

Ведущая передачи на YouTube-канале хоккейного "Спартака" "Силовой прием с Юлией Ушаковой" снова выложила в Инстаграме откровенное фото. По словам ведущей на домашних матчах красно-белых, после обвинений в сексизме она может продолжать спокойно выкладывать подобные снимки.

"Доброе утро. Меня все равно уже обвинили в сексизме международные СМИ, поэтому можно такие фотки выкладывать без оглядки, – написала девушка в Инстаграме. – У нас в инстаграме как? Похудела – сфоткайся! Подкачалась? Тем более – нужно заносить свое молодое и упругое тело в историю максимально часто! Тем более что вы, любимые подписчики и подписчицы, не против. Выхожу с массажа в замечательном настроении, чего и вам желаю".

Напомним, ранее Британское издание Daily Mirror обратило внимание на твит "Спартака" с фотографией Юлии Ушаковой. Девушка выложила в Инстаграме откровенное фото, прокомментировав: "Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И все в один день".

Твиттер красно-белых опубликовал тот же снимок с подписью: "Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных".

В Британии обвинили "Спартак" в сексизме за откровенное фото ведущей Юлии Ушаковой

