В Британии обвинили "Спартак" в сексизме за откровенное фото ведущей Юлии Ушаковой

Британское издание Daily Mirror обратило внимание на твит хоккейного "Спартака" с фотографией ведущей Юлии Ушаковой. Ведущая передачи на YouTube-канале красно-белых "Силовой прием с Юлией Ушаковой" выложила в Инстаграме откровенное фото, прокомментировав: "Голеностоп вывихнула. Нашла маленькую складочку под попой. Сломала два ногтя. И все в один день".

Твиттер красно-белых опубликовал тот же снимок с подписью: "Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. "Спартак" поместил нападающую в список травмированных".

Травма нижней части тела у нашей ведущей Юлии Ушаковой. #Спартак поместил нападающую в список травмированных.

Подробности по ссылке: https://t.co/ZEClh44LwQ pic.twitter.com/AMTw7ZhDm4 – Spartak Moscow (@spartak_hc) 24 сентября 2018 г.

Daily Mirror отметило, что многие пользователи назвали пост сексистским и эксплуатирующим сексуальность.