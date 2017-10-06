"Югра" в овертайме одолела "Нефтехимик"

"Югра" в овертайме победила "Нефтехимик" в матче регулярного чемпионата КХЛ со счетом 5:4. В составе победителей по разу забили Александр Угольников, Константин Панов, Максим Пестушко, Вели-Матти Савинайнен и Антон Королев. За гостей дубль оформил Александр Авцин, по шайбе забросили Дамир Шарипзянов и Робин Ганзл.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Нефтехимик" (Нижнекамск) - "Югра" (Ханты-Мансийск) - 4:5 ОТ (1:1, 2:1, 1:2, 0:1)
Голы: Шарипзянов - 3 (бол., Нестрашил), 8:51 - 1:0. Угольников - 1 (Пестушко, Шипов), 9:10 - 1:1. Панов - 1 (Лекомцев, Скачков), 31:56 - 1:2. Авцин - 4 (бол., Брынцев, Шарипзянов), 34:02 - 2:2. Ганзл - 4, 35:02 - 3:2. Пестушко - 2 (Королев), 46:47 - 3:3. Савинайнен - 3 (мен.), 50:56 - 3:4. Авцин - 5 (бол., Нестрашил, Галимов), 52:00 - 4:4. Королев - 5 (Лекомцев), 61:19 - 4:5.
Вратари: Ежов - Проскуряков.
Штраф: 2 - 12.Броски: 63 (14+29+20+0) - 22 (6+4+11+1).
Судьи: Васильев, Щенев.
6 октября. Нижнекамск. ЛД "Нефтехим Арена".
Дополнительная информация
- Нефтехимик (Хоккей)
- Югра
- Константин Панов
- Максим Пестушко
- Александр Угольников
- Дамир Шарипзянов
- Александр Авцин
- Антон Королев
- Робин Ганзл
- Вели-Матти Савинайнен