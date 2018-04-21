Йозеф Яндач: "С пониманием отнесся к отказу Коваржа играть за сборную Чехии"

Главный тренер сборной Чехии и "Металлурга" Йозеф Яндач заявил, что с пониманием отнесся к решению нападающего Яна Коваржа не играть за сборную на грядущем чемпионате мира. По словам Яндача, Коварж также не решил, останется ли он в "Магнитке" на следующий сезон. Напомним, что чемпионат мира по хоккею пройдет с 4 по 20 мая в Дании.

– Коварж отказался играть за сборную, отнесся к этому с пониманием, он провел все чемпионаты, долго играл в плей-офф, – цитирует ТАСС Яндача. - Останется ли он в "Метталурге", зависит только от него. Он умный, хороший игрок, действовал в первом звене. Я с ним говорил, у него есть предложение от генменеджера "Металлурга", но он пока не решил.

Вместе с "Металлургом", за который Коварж выступает с 2013 года, чех дважды выигрывал Кубок Гагарина. Контракт Коваржа с "Магниткой" истекает 30 апреля.

Яндач был назначен главным тренером "Металлурга" 17 апреля.