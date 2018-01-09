"Йокерит" обыграл "Торпедо", победив впервые за четыре матча

"Йокерит" победил "Торпедо" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе финской команды забросили Брайан О`Нилл, Пекка Йормакка и Йеспер Йенсен.
Отметим, что "Йокерит" прервал серию из трех поражений подряд.
КХЛ
Регулярный чемпионат
"Йокерит" (Хельсинки) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)
Голы: О`Нилл - 13 (Толванен), 0:54 - 1:0. Йормакка - 10 (Норман, Й.Б. Йенсен), 39:45 - 2:0. Й.Б. Йенсен - 1 (Регин, Гилрой), 46:04 - 3:0.
Вратари: Запольски - Францоуз (Демченко, 46:07).
Штраф: 4 - 0.
Броски: 23 (5+12+6) - 25 (10+3+12).
Судьи: Кулев, Одиньш.
9 января. Хельсинки. Hartwall Arena. 8892 зрителя.
Дополнительная информация
Материалы других СМИ
adehduard
Заголовок должен быть: Йокерит когось обыграл.
23:20 9 января
spawn0
дебилы...
22:11 9 января
As
Исправьте заголовок "Йокерит" обыграл "Трактор" а не "Торпедо"
22:08 9 января