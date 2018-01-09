21:40 9 января | Хоккей — КХЛ

"Йокерит" обыграл "Торпедо", победив впервые за четыре матча

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"Йокерит" победил "Торпедо" со счетом 3:0 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы в составе финской команды забросили Брайан О`Нилл, Пекка Йормакка и Йеспер Йенсен.

Отметим, что "Йокерит" прервал серию из трех поражений подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Трактор" (Челябинск) - 3:0 (1:0, 1:0, 1:0)

Голы: О`Нилл - 13 (Толванен), 0:54 - 1:0. Йормакка - 10 (Норман, Й.Б. Йенсен), 39:45 - 2:0. Й.Б. Йенсен - 1 (Регин, Гилрой), 46:04 - 3:0.

Вратари: Запольски - Францоуз (Демченко, 46:07).

Штраф: 4 - 0.

Броски: 23 (5+12+6) - 25 (10+3+12).

Судьи: Кулев, Одиньш.

9 января. Хельсинки. Hartwall Arena. 8892 зрителя.

Дополнительная информация

http://hockey.sport-express.ru/chl/2017-2018/

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Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
КОММЕНТАРИИ (3)
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adehduard

Заголовок должен быть: Йокерит когось обыграл.

23:20 9 января

spawn0

дебилы...

22:11 9 января

As

Исправьте заголовок "Йокерит" обыграл "Трактор" а не "Торпедо"

22:08 9 января