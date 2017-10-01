"Йокерит" обыграл "Северсталь", продлив победную серию до девяти матчей

"Йокерит" победил "Северсталь" со счетом 3:1 в матче регулярного чемпионата КХЛ. Шайбы за финскую команду забросили Сами Леписто, Ээли Толванен и Йон Норман. Единственный раз за череповецкий клуб отличился Даниил Вовченко.

Отметим, что эта победа стала для "Йокерита" девятой подряд.

КХЛ

Регулярный чемпионат

"Йокерит" (Хельсинки) - "Северсталь" (Череповец) - 3:1 (0:0, 1:0, 2:1)

Голы: Леписто - 2 (Толванен, Йормакка), 26:23 - 1:0. Толванен - 9 (Пильстрем), 44:54 - 2:0. Вовченко - 4 (Кагарлицкий), 51:41 - 2:1. Норман - 4 (п.в., Ниеми, Анттила), 59:48 - 3:1.

Вратари: Запольски - Гудачек (58:47 - 59:48).

Штраф: 12 - 14.

Броски: 29 (7+10+12) - 20 (3+4+13).

Судьи: Беляев, Сергеев.

1 октября. Хельсинки. Hartwall Arena.