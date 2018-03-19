"Йокерит" нанес ЦСКА первое поражение в плей-офф

"Йокерит" дома обыграл ЦСКА (2:1 ОТ) в третьем матче 1/4 финала Кубка Гагарина. Победу "джокерам" принес Олли Палола, оформивший дубль. Решающую шайбу он забросил на 78-й минуте игры.

Армейцы впервые в этом розыгрыше плей-офф пропустили две шайбы в одной игре. В предыдущем раунде команда Игоря Никитина пропустила одну шайбу в четырех играх против "Спартака" - отличился Илья Талалуев.

Счет в серии до четырех побед 2-1 в пользу российской команды. Четвертый матч состоится завтра, 20 марта. Последующие игры серии запланированы на 22, 24 и 26 марта (начиная с шестой, если понадобится).

Кубок Гагарина

Западная конференция

1/2 финала

Третий матч

"Йокерит" (Хельсинки) - ЦСКА (Москва) - 2:1 ОТ (0:0, 1:0, 0:1, 1:0)

Голы: Палола - 5 (бол., Толванен, Гилрой), 31:38 - 1:0. Пашнин - 1 (Жарков), 41:31 - 1:1. Гилрой - 2 (бол., Гилрой, Мозес), 77:36 - 2:1.

Вратари: Рамо - Сорокин.

Штраф: 62 - 22.

Броски: 26 (6+7+7+6) - 34 (9+7+6+12).

Судьи: Ержабек, Оскирко.

19 марта. Хельсинки. Hartwall Arena.

Счет в серии: 1-2 (0:4, 0:2).