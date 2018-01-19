23:30 19 января | Хоккей — КХЛ

Ялонен – о поражении от "Сочи": "Плохо, что забили один гол, но я доволен игрой"


Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (1:2). В остальном специалист остался доволен игрой команды.

– Поздравляю "Сочи" с победой. Доволен тем, как мы сегодня играли, – приводит пресс-служба "леопардов" слова Ялонена. – Конечно, плохо то, что мы забили всего один гол. А всем остальным я доволен.

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http://www.hcsochi.ru/article.asp?id=Sochi-Jokerit-Press-konferencija-6884

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Материалы других СМИ
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