Ялонен – о поражении от "Сочи": "Плохо, что забили один гол, но я доволен игрой"

Главный тренер "Йокерита" Юкка Ялонен посетовал на слабую реализацию голевых моментов в матче регулярного чемпионата КХЛ с "Сочи" (1:2). В остальном специалист остался доволен игрой команды.

– Поздравляю "Сочи" с победой. Доволен тем, как мы сегодня играли, – приводит пресс-служба "леопардов" слова Ялонена. – Конечно, плохо то, что мы забили всего один гол. А всем остальным я доволен.