Яков Рылов: "Московскому "Динамо" необходимо улучшить реализацию моментов"

Защитник московского "Динамо" Яков Рылов после матча регулярного чемпионата КХЛ против одноименной команды из Риги (2:1 Б) отметил, что для москвичей любая победа является плюсом в психологическом плане. Хоккеист также добавил, что бело-голубым необходимо улучшать реализацию моментов.

- В последних играх нам всегда тяжело, нам сейчас непросто даются голы, - цитирует ТАСС Рылова. - Вроде создаем моменты, но не можем забить - будем работать над этим компонентом, необходимо улучшать реализацию моментов. Любая победа сейчас является плюсом для нас в психологическом плане. Не стоит зацикливаться над результатом в матче с Ригой, нам предстоят две ответственные игры - нужно готовиться к ним.

Воробьев сейчас наш тренер и мы бьемся за него. Ну а слухи и сплетни мы не собираем. Выходим на каждую игру и бьемся за тренера и за команду

Предстоящий матч против "Спартака"? Мы учтем ошибки прошлого матча, тренер нам в этом поможет. Надо брать реванш. На такой матч не нужно настраиваться - дерби есть дерби.