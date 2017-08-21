Якимов гладит форму, Шиксатдаров заливает лед. Как "Нефтехимик" готовится к сезону

"Нефтехимик" опубликовал проморолик в преддверии стартующего 10-го сезона КХЛ. В видео хоккеисты нижнекамского клуба, такие как Богдан Якимов и Ильдар Шиксатдаров, гладят форму, заливают лед и точат коньки для всей команды.

Напомним, что "Нефтехимик" проведет первый матч в новом сезоне 22 августа, соперник – "Амур".