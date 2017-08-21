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12:25 | Хоккей — КХЛ

Якимов гладит форму, Шиксатдаров заливает лед. Как "Нефтехимик" готовится к сезону


"Нефтехимик" опубликовал проморолик в преддверии стартующего 10-го сезона КХЛ. В видео хоккеисты нижнекамского клуба, такие как Богдан Якимов и Ильдар Шиксатдаров, гладят форму, заливают лед и точат коньки для всей команды.

Напомним, что "Нефтехимик" проведет первый матч в новом сезоне 22 августа, соперник – "Амур".

Материалы других СМИ
Материалы других СМИ
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