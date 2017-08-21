Якимов гладит форму, Шиксатдаров заливает лед. Как "Нефтехимик" готовится к сезону

"Нефтехимик" опубликовал проморолик в преддверии стартующего 10-го сезона КХЛ. В видео хоккеисты нижнекамского клуба, такие как Богдан Якимов и Ильдар Шиксатдаров, гладят форму, заливают лед и точат коньки для всей команды.
Напомним, что "Нефтехимик" проведет первый матч в новом сезоне 22 августа, соперник – "Амур".
Якимов гладит форму, Шиксатдаров заливает лед, Фазылзянов точит коньки, а Секстон пыль протирает. В общем, готовимсяhttps://t.co/qNhwZWaAtE– ХК Нефтехимик (@HCNeftekhimik68) 21 августа 2017 г.
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